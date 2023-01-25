Канадские активисты требуют выхода страны из НАТО

Новости Канады. Антивоенная демонстрация прошла в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активисты требуют выхода страны из НАТО и отмены закупки истребителей.

Манифестация состоялась прямо в конференц-центре Гамильтона. Там с транспарантами участники акции высказали несогласие с политическим курсом страны. По словам самих протестующих, демонстрация продлится неделю. И данная акция в Канаде – лишь часть северо-американской. Напомним, канадское правительство намерено закупить почти 90 истребителей F-35 для замены старых военных самолетов. Это обойдется стране примерно в 1,5 миллиарда долларов.