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Как устраивают на работу выпускников в мире: доплаты нанимателям во Франции, учебные фирмы в Норвегии

20 февраля 2017 16:46
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Первое рабочее место по распределению в Беларуси – гарантия того, что молодой человек не останется на улице без работы с дипломом на руках. Как поддерживают молодых специалистов в других странах, рассказали во время «Открытого разговора» на СТВ.

Как устраивают на работу выпускников в мире: доплаты нанимателям во Франции, учебные фирмы в Норвегии-1

В Китае государство распределяет на первые рабочие места не всех выпускников, а только педагогов, тех, кто будет трудиться в тяжелых условиях или приехал из отдалённых регионов.
Во Франции нанимателю, который взял на работу молодого специалиста, из госбюджета выплачивают материальную помощь на протяжении пяти лет.
В Кыргызстане за каждого устроенного молодого работника наниматель получает лишь единовременную выплату из бюджета.

Как устраивают на работу выпускников в мире: доплаты нанимателям во Франции, учебные фирмы в Норвегии-3


В Польше и Молдове за первый год работы молодому специалисту платит не его наниматель, а государство.
В Норвегии действуют по принципу «помоги себе сам». Студентов последних курсов по конкурсу отбирают в учебную фирму. Она оказывает бесплатные услуги действующим организациям. Таким образом, работодатель может присмотреться к стажёру и, если сочтёт его перспективным, взять в свою команду.

Распределение – права выпускников и обязанности нанимателей

# Распределение

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