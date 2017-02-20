Как устраивают на работу выпускников в мире: доплаты нанимателям во Франции, учебные фирмы в Норвегии

Первое рабочее место по распределению в Беларуси – гарантия того, что молодой человек не останется на улице без работы с дипломом на руках. Как поддерживают молодых специалистов в других странах, рассказали во время «Открытого разговора» на СТВ.

В Китае государство распределяет на первые рабочие места не всех выпускников, а только педагогов, тех, кто будет трудиться в тяжелых условиях или приехал из отдалённых регионов.

Во Франции нанимателю, который взял на работу молодого специалиста, из госбюджета выплачивают материальную помощь на протяжении пяти лет.

В Кыргызстане за каждого устроенного молодого работника наниматель получает лишь единовременную выплату из бюджета.