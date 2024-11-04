В Израиле заявили о разрыве сотрудничества с БАПОР

Израиль известил председателя Генеральной Ассамблеи ООН о прекращении сотрудничества с Агентством ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), заявил представитель страны в ООН Дэнни Данон. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, БАПОР в Газе находится под контролем ХАМАС, и Израиль намерен взаимодействовать только с теми гуманитарными структурами, которые не способствуют терроризму.

Ранее израильский парламент запретил деятельность БАПОР в Израиле и на подконтрольных ему территориях. Израиль обвиняет сотрудников БАПОР в причастности к нападению ХАМАС 7 октября 2023 года, но не приводит доказательств.

Глава агентства ООН назвал принятое Израилем решение коллективным наказанием и противоречащим Уставу ООН.