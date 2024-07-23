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Известная байкерша-блогер МотоТаня погибла в ДТП в Турции

23 июля 2024 10:19
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Известная российская байкерша Татьяна Озолина, в социальных сетях известная как МотоТаня, скончалась в результате ДТП в Турции, сообщает агентство Anadolu. Об этом пишет РИА Новости.

Ее мотоцикл столкнулся с мотоциклом, за рулем которого был блогер Онур Обут. Озолина скончалась на месте, Обут был экстренно госпитализирован. По данным источника, два мотоцикла столкнулись с фурой, после этого один из них ударился о барьер.

У Озолиной был миллион подписчиков на Instagram и два миллиона на YouTube. Она ездила в Турцию и рассказывала о своих приключениях в социальных сетях.

# Некролог

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