Израиль освободит 300 палестинцев в ходе реализации сделки с ХАМАС

Израиль планирует освободить 300 пленных палестинцев в рамках сделки с движением ХАМАС, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Times of Israel.

Как сообщает издание, 287 из 300 заключенных, которых планирует освободить правительство Израиля – мужчины в возрасте 18 лет и моложе. Подавляющее большинство из которых были признаны виновными в массовых беспорядках и бросании камней на Западном берегу реки Иордан или в Восточном Иерусалиме. Еще 13 планируемых к освобождению являются взрослыми женщинами, осужденные «за попытку нанесения ножевых ранений».