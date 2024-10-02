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Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата

02 октября 2024 13:38
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МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Поводом стало отсутствие реакции, а именно осуждения, Гуттеришем атаки Ирана на еврейское государство, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата-2

Об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства. Кроме того, МИД Израиля назвал главу ООН антиизраильским генеральным секретарем, который, цитата, «оказывает поддержку террористам, насильникам и убийцам». Гуттериш при этом неоднократно высказывался против расширения конфликта на Ближнем Востоке и выступал за прекращение огня в регионе. Впрочем, вчерашнюю атаку Ирана в Организации действительно не прокомментировали. 

Накануне вечером израильские военные сообщили о запуске ракет со стороны Ирана. Речь шла о сотнях снарядах, большинство из которых, по заявлению Иерусалима, были перехвачены. Некоторые все же достигли цели.

# Международная политика

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