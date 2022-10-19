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Израиль не будет поставлять вооружение Украине. Об этом заявил глава оборонного ведомства страны

19 октября 2022 20:15
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Израиль не будет поставлять вооружение Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил глава оборонного ведомства страны Бени Ганц.

Израиль не будет поставлять вооружение Украине. Об этом заявил глава оборонного ведомства страны-1

Киев сможет рассчитывать на гуманитарную помощь со стороны Израиля. В скором времени может быть даже утвержден соответствующий пакет. Однако оружие и военную технику власти страны поставлять отказались. Более того, накануне Тель-Авив отклонил запрос Киева на телефонный разговор министров обороны двух стран.

# Международная политика # Бени Ганц # Фотофакт

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