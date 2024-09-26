Израиль нанёс новые удары по Ливану

Израиль продолжает бомбить Ливан. Мировое сообщество призывает как можно скорее прекратить военные действия, но пока безрезультатно. США и Франция подготовили план о временном прекращении огня, который вынесут на обсуждение в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ уже поддержали ряд стран, включая арабские и входящие в ЕС. И Париж, и Вашингтон рассчитывают, что конфликтующие стороны примут его без промедления, чтобы защитить гражданское население и дать возможность начать дипломатические переговоры.

Пока же Израиль и Ливан продолжают обмениваться ударами. В командовании израильской армии заявили, что за последние три дня совершили более 3 тысяч атак на объекты «Хезболлы». При этом гибнут мирные граждане. По данным ливанского Минздрава, жертвами израильских бомбежек стали около 80 человек, более 400 получили ранения. И Израиль останавливаться не собирается. Как заявили в командовании ЦАХАЛ, удары будут наноситься с полной силой, а сама военная кампания будет продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожена вся инфраструктура «Хезболлы». Главный союзник Израиля США считают, что прямого вторжения израильской армии всеми силами надо избежать, чтобы предотвратить начало полноценной войны.