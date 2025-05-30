Израиль и ХАМАС могут на 60 дней прекратить огонь

У Израиля и ХАМАС есть шанс остановить огонь, считают в Вашингтоне: новый проект перемирия, переданный сторонам спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, по сообщениям СМИ, принят Израилем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

План предполагает освобождение 10 человек, которых хамасовцы держат в заложниках в секторе Газа, а также возвращение Израилю 18 тел погибших пленников в обмен на 60-дневное прекращение огня. В течение этого срока стороны должны вести переговоры с прицелом на продление временного перемирия. Если это удастся, Израилю вернут остальных пленников.