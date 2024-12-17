Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения о перемирии в Газе

Несмотря на высокий уровень накала на Ближнем Востоке, ситуация в регионе постепенно начинает стабилизироваться. Власти Израиля и группировка ХАМАС добились прорыва в переговорах и близки к заключению соглашения о перемирии в секторе Газа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщают мировые СМИ.

По информации источников, прекращение огня в Анклаве теперь кажется более реалистичной перспективой, чем когда-либо за последний год. Отметим, на этой неделе рабочая группа из Тель-Авива на фоне прогресса в переговорах направилась в Доху для восстановления отношений с посредниками в вопросе сделки. Оптимизм израильской стороны также отразился в заявлениях министра обороны Израиля, который в своей речи отметил, что достижение перемирия «ближе, чем когда-либо». Тем не менее в настоящее время ХАМАС, чьи позиции в противостоянии значительно ослабли, смягчил свои требования к Израилю, что и повысило вероятность скорого достижения соглашения.