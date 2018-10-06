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Из-за землетрясения на Сицилии пострадали люди, обрушились стены десятков домов

06 октября 2018 13:23
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Новости Италии. На Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр подземных толчков находился на глубине около 10-ти километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за землетрясения на Сицилии пострадали люди, обрушились стены десятков домов-1

Из-за катаклизма обрушились карнизы и стены десятков домов. Несколько человек получили травмы и были госпитализированы. Землетрясение ощутили и жители близлежащих городов. Экстренные службы оценивают ущерб от стихии. Не исключено, что землетрясение связано с активностью вулкана Этна.

# Землетрясение в Италии # Фотофакт

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