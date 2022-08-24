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Из-за засухи Китай может лишиться части урожая. Под угрозой рисовые поля

24 августа 2022 08:52
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Новости Китая. Китай из-за установившейся жары может лишиться части урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под угрозой оказались традиционные для страны сельхозкультуры, например, рис.

Из-за засухи Китай может лишиться части урожая. Под угрозой рисовые поля-1

По оценке специалистов, индекс повреждения растений достиг самого высокого уровня. Аномально жаркая погода установилась в стране еще в начале июня – количество осадков сократилось в два раза.

Из-за засухи Китай может лишиться части урожая. Под угрозой рисовые поля-3

Ждать изменения погодных условий не приходится. Синоптики сообщают, что засуха продлится как минимум до осени.

# Природные катаклизмы # Новости Китая

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