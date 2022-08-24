Из-за засухи Китай может лишиться части урожая. Под угрозой рисовые поля

Новости Китая. Китай из-за установившейся жары может лишиться части урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под угрозой оказались традиционные для страны сельхозкультуры, например, рис.

По оценке специалистов, индекс повреждения растений достиг самого высокого уровня. Аномально жаркая погода установилась в стране еще в начале июня – количество осадков сократилось в два раза.