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Из-за снегопадов на дорогах Испании заблокированы около 4000 автомобилей

08 января 2018 09:33
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Новости Испании. Испанию буквально парализовали сильные снегопады. Наиболее сложная ситуация на трассах, соединяющих Мадрид с северо-западом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за снегопадов на дорогах Испании заблокированы около 4000 автомобилей-1

На дорогах оказались заблокированы около 4000 автомобилей. Водители провели на трассах всю ночь. Ранее экстренные службы рекомендовали не пользоваться личным транспортом. Однако в Испании, как и в нашей стране, завершились рождественские праздники, и многие были вынуждены сесть за руль, чтобы вернуться домой.

# Фотофакт # Погода

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