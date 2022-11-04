Из-за смога в Нью-Дели нечем дышать. Индекс качества воздуха вновь превысил опасный уровень

Новости Индии. В столице Индии нечем дышать. Индекс качества воздуха в Нью-Дели вновь превысил опасный уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе живет 20 миллионов человек.

Густой смог опускается на мегаполис в это время практически ежегодно. Здесь почти нет ветра, плюс холодные температуры не пускают воздух вверх, и он застаивается, задерживая строительную пыль, выбросы машин и дым от петард и фейерверков, которые на прошлой неделе горожане запускали в честь «Фестиваля огней». Смог усугубляет и сжигание фермерами стерни на полях.