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Из-за сильного снегопада в Китае отменили более 200 авиарейсов

05 февраля 2024 07:30
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Сильный снегопад обрушился на центральные и восточные регионы Китая. Стихия нарушила транспортное сообщение в провинциях Аньхой и Хубэй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сильного снегопада в Китае отменили более 200 авиарейсов-1

Там из-за гололеда перекрыли движение на нескольких дорогах. Введено временное регулирование движения на некоторых участках трасс. Владельцам застрявших автомобилей оказывают помощь. Снегопад также вызвал падение деревьев. В городе Ичан остановились 115 поездов, а в Ухани из-за тумана отменили более 200 авиарейсов.

# Природные катаклизмы # Новости Китая

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