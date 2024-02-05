Из-за сильного снегопада в Китае отменили более 200 авиарейсов

Сильный снегопад обрушился на центральные и восточные регионы Китая. Стихия нарушила транспортное сообщение в провинциях Аньхой и Хубэй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там из-за гололеда перекрыли движение на нескольких дорогах. Введено временное регулирование движения на некоторых участках трасс. Владельцам застрявших автомобилей оказывают помощь. Снегопад также вызвал падение деревьев. В городе Ичан остановились 115 поездов, а в Ухани из-за тумана отменили более 200 авиарейсов.