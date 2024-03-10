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Из-за мощнейших ливней в Дубае произошло более 10 тысяч чрезвычайных ситуаций за день

10 марта 2024 07:52
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Более 10 тысяч чрезвычайных ситуаций произошло за день из-за ливней в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за мощнейших ливней в Дубае произошло более 10 тысяч чрезвычайных ситуаций за день-1

Из-за большого количества осадков и в других регионах Объединенных Арабских Эмиратов было нарушено движение транспорта, затоплены дома. Большинство школ и госучреждений переведены на дистанционный режим работы. Непогода привела к временному закрытию международного аэропорта в Дубае. Правительство рекомендовало жителям не выходить на улицу без особых причин. Пик стихии пришелся на субботу, но и сегодня в стране сохраняется оранжевый уровень опасности. Закрыты пляжи, перекрыта часть дорог и туннелей, отменены массовые мероприятия.

# Наводнение

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