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Из-за допущенных 9 мая столкновений уволено руководство полиции Днепра и Днепропетровской области

10 мая 2017 09:56
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Новости Украины. В Украине уволили руководство полиции Днепра и Днепропетровской области за допущение столкновений 9 мая. Беспорядки начались во время шествий по случаю Дня Победы над фашизмом. Участники торжественного марша отказались убрать флаги с коммунистической символикой. На этом настаивали военные, участвовавшие в операции в Донбассе.

Конфликт быстро перерос в драку. Пострадали 14 человек, столько же задержаны. Позднее мэр города Борис Филатов заявил, что прекращает финансирование ветеранских организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Полиция

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