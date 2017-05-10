Из-за допущенных 9 мая столкновений уволено руководство полиции Днепра и Днепропетровской области

Новости Украины. В Украине уволили руководство полиции Днепра и Днепропетровской области за допущение столкновений 9 мая. Беспорядки начались во время шествий по случаю Дня Победы над фашизмом. Участники торжественного марша отказались убрать флаги с коммунистической символикой. На этом настаивали военные, участвовавшие в операции в Донбассе.

Конфликт быстро перерос в драку. Пострадали 14 человек, столько же задержаны. Позднее мэр города Борис Филатов заявил, что прекращает финансирование ветеранских организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.