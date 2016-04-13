История чудесного спасения: подросток выжил, упав с крыши 14-этажки

Новости России. Историю чудесного спасения кубанского подростка активно обсуждают в социальных сетях. Поистине удивительный случай произошел в Краснодаре.

15-летний подросток упал с крыши 14-этажки.

Юноша остался жив, с травмами различной степени тяжести его доставили в больницу. Бедро школьника хирургам пришлось собирать буквально по частям.

По данным полиции, при падении школьник зацепился за линии электропередач. Юноша упал на капот припаркованного у тротуара автомобиля.

Как сообщают российские издания, школьник хотел свести счеты после ссоры с родителями.

Пока это всего лишь догадки. Расследование продолжится, как только подросток придет в сознание.



«Родился в рубашке» – так говорят об удачливых людях. Том Стилвелл, 20-летний британец, несколько лет назад пополнил ряды счастливчиков. Молодой человек, возвращаясь после вечеринки в свою квартиру на 14-м этаже здания в Окленде, обнаружил, что не может попасть внутрь.

Том разбудил соседку, живущую этажом выше, и попросил разрешения спуститься с её балкона. Она пустила подвыпившего британца внутрь. Молодой человек перелез через перила и буквально в считанные секунды, не удержавшись, сорвался вниз (здесь подробности).