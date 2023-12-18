Ирландия намерена сократить социальные выплаты беженцам из Украины. А через 90 дней мигрантам придется искать собственное жилье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала прошлого года более 100 тысяч украинцев переехали в Ирландию. Теперь правительство намерено уменьшить их пособия в пять раз. По статистическим данным, украинские беженцы составляют более 2 % от населения Ирландии. Уменьшение выплат поможет сократить число прибывающих в страну мигрантов.