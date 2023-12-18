Прямой эфир

Ирландия намерена сократить социальные выплаты беженцам из Украины

18 декабря 2023 20:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ирландия намерена сократить социальные выплаты беженцам из Украины. А через 90 дней мигрантам придется искать собственное жилье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирландия намерена сократить социальные выплаты беженцам из Украины-1

С начала прошлого года более 100 тысяч украинцев переехали в Ирландию. Теперь правительство намерено уменьшить их пособия в пять раз. По статистическим данным, украинские беженцы составляют более 2 % от населения Ирландии. Уменьшение выплат поможет сократить число прибывающих в страну мигрантов.

# Беженцы # Новости Ирландии

Другие новости рубрики

Все новости
Польские грузоперевозчики снова заблокировали погранпункт на границе с Украиной
18 декабря 2023 20:24

Польские грузоперевозчики снова заблокировали погранпункт на границе с Украиной

Германия собирается перебросить в Литву более 4 тысяч солдат
18 декабря 2023 20:23

Германия собирается перебросить в Литву более 4 тысяч солдат

Отопление подорожало: в 2024-м чехам придётся платить больше
18 декабря 2023 15:11

Отопление подорожало: в 2024-м чехам придётся платить больше