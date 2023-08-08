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Глава МИД Италии выступил против вторжения в Нигер

08 августа 2023 10:34
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Вице-премьер Италии Антонио Таяни выступил с призывом не вмешиваться в события в Нигере, где от власти был смещен президент Мохамед Базум, пишет ТАСС.

По его мнению, ситуация является сложной, и в настоящее время предпринимаются шаги по ее урегулированию с помощью дипломатической силы. Он также добавил, что итальянские войска находятся в стране, но чтобы обучать представителей местных Вооруженных сил. Итальянское посольство остается открытым, существует возможность урегулирования кризиса по дипломатическим каналам.

# Международная политика

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