Глава МИД Италии выступил против вторжения в Нигер

Вице-премьер Италии Антонио Таяни выступил с призывом не вмешиваться в события в Нигере, где от власти был смещен президент Мохамед Базум, пишет ТАСС.

По его мнению, ситуация является сложной, и в настоящее время предпринимаются шаги по ее урегулированию с помощью дипломатической силы. Он также добавил, что итальянские войска находятся в стране, но чтобы обучать представителей местных Вооруженных сил. Итальянское посольство остается открытым, существует возможность урегулирования кризиса по дипломатическим каналам.