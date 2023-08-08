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В США считают, что западное вооружение Украине не поможет

08 августа 2023 11:39
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Надежды украинского лидера Владимира Зеленского на возвращение утраченных территорий безосновательные. Страна приближается к краху, Украине ничто и никто не поможет. Такое заявление сделал американский радиоведущий Гарланд Никсон, приводит его слова РИА Новости. 

Никсон обратил внимание, что российская армия одна из сильнейших в мире, у киевского режима победить в этом конфликте шансов нет никаких. Радиоведущий задался вопросом об истребителях F-16, отметив, что Киеву они вообще уже не нужны, потому как Украине Россия уже поставила шах и мат. 

Ранее сообщалось, что украинская сторона начала наступательные действия 4 июля. В России это контрнаступление называют провальным: ВСУ не добились успеха ни на одном направлении, а потери несут катастрофические. 

# Международная политика # Владимир Зеленский

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