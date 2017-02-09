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Иностранцев при въезде в Китай обяжут сдавать отпечатки пальцев

09 февраля 2017 10:40
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Новости Беларуси. Все иностранцы при въезде в Китай будут сдавать отпечатки пальцев. Такое решение принято Министерством общественной безопасности КНР.

Новую систему опробуют 9 февраля в международном аэропорту города Шэньчжэнь. В случае успешных испытаний, первый пункт по сбору отпечатков начнет работать уже 10 февраля.

Проходить дактилоскопию должны будут все иностранные граждане в возрасте от 14 до 70 лет, за исключением дипломатов. Уже к концу 2017 года подобная практика будет введена во всех пунктах пересечения границы Китая, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Выезд за границу

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