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Инфляция в еврозоне может оказаться выше, чем предполагалось

29 ноября 2022 12:52
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Инфляция в еврозоне еще не достигла пика и, скорее всего, может оказаться выше, чем предполагалось. Столь мрачный прогноз озвучила президент Европейского центробанка Кристин Лагард, выступая в Европарламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция в еврозоне может оказаться выше, чем предполагалось-1

Ее уровень достиг рекордных 10,6 %, и нет никаких видимых причин, которые могут заставить поверить, что она снизится, сказала Лагард. Она добавила, что экономисты ЕЦБ по-прежнему видят явные риски «потенциала роста» – финансовый жаргон для обозначения того, что показатели инфляции могут оказаться выше ожидаемых.

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# Экономический кризис # Кристин Лагард # Фотофакт

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