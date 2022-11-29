Инфляция в еврозоне может оказаться выше, чем предполагалось

Инфляция в еврозоне еще не достигла пика и, скорее всего, может оказаться выше, чем предполагалось. Столь мрачный прогноз озвучила президент Европейского центробанка Кристин Лагард, выступая в Европарламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее уровень достиг рекордных 10,6 %, и нет никаких видимых причин, которые могут заставить поверить, что она снизится, сказала Лагард. Она добавила, что экономисты ЕЦБ по-прежнему видят явные риски «потенциала роста» – финансовый жаргон для обозначения того, что показатели инфляции могут оказаться выше ожидаемых.