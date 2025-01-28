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Independent: Зеленский потребовал от Трампа привлечь Киев к переговорам с РФ

28 января 2025 14:17
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Президент США Дональд Трамп потребовал от президента Украины Владимира Зеленского привлечь Киев к участию в мирных переговорах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Independent.

По мнению Зеленского, при Трампе можно достичь соглашения о прекращении военных действий в Украине, но Киев должен быть включен в переговоры. 

Independent: Зеленский потребовал от Трампа привлечь Киев к переговорам с РФ-1

Фото: pinterest

Ранее президент России Владимир Путин выражал готовность вести переговоры с Трампом по широкому кругу вопросов, в том числе по конфликту в Украине. По словам Зеленского, прекращение боевых действий без участия Украины в переговорах невозможно.

В Москве готовы к переговорам, но Киев наложил на это запрет. В октябре 2022 года Зеленский подписал указ о запрете на переговоры с российским руководством.

# Международная политика

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