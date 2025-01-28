Independent: Зеленский потребовал от Трампа привлечь Киев к переговорам с РФ

Президент США Дональд Трамп потребовал от президента Украины Владимира Зеленского привлечь Киев к участию в мирных переговорах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Independent.

По мнению Зеленского, при Трампе можно достичь соглашения о прекращении военных действий в Украине, но Киев должен быть включен в переговоры.