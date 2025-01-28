Independent: Зеленский потребовал от Трампа привлечь Киев к переговорам с РФ

Президент США Дональд Трамп потребовал от президента Украины Владимира Зеленского привлечь Киев к участию в мирных переговорах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Independent.
По мнению Зеленского, при Трампе можно достичь соглашения о прекращении военных действий в Украине, но Киев должен быть включен в переговоры.
Ранее президент России Владимир Путин выражал готовность вести переговоры с Трампом по широкому кругу вопросов, в том числе по конфликту в Украине. По словам Зеленского, прекращение боевых действий без участия Украины в переговорах невозможно.
В Москве готовы к переговорам, но Киев наложил на это запрет. В октябре 2022 года Зеленский подписал указ о запрете на переговоры с российским руководством.