Инаугурация избранного президента Кыргызстана состоится 24 ноября

Новости Кыргызстана. 24 ноября пройдет церемония инаугурации избранного президента – Сооронбая Жээнбекова, сообщили в программе Новости «24 часа». Соответствующий указ подписал действующий глава государства Алмазбек Атамбаев.

Подготовкой программы мероприятий занимается Организационный комитет совместно с Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов.