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Илон Маск изменил имя на Кекиус Максимус в соцсети Х

01 января 2025 09:25
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Американский инженер и миллиардер Илон Маск принял решение об изменении имени профиля в социальной сети X, пишет ТАСС.

Илон Маск изменил имя на Кекиус Максимус в соцсети Х-1

Фото: Pinterest

Теперь никнейм такой же, как название криптовалютных токенов в честь мемов из комикса Boy‘s Club, они действуют на ряде блокчейн-платформ. Фото Маска также изменилось на картинку лягушонка Пепе, одетого в доспехи древнеримского легионера, в руках которого игровой джойстик в руках.

Данные портала CoinGecko свидетельствуют о том, что стоимость криптовалюты Kekius Maximus в течение суток поднялась на 750,8%, достигнув 0,11 доллара США. 

# Международная политика # Илон Маск

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