Илон Маск изменил имя на Кекиус Максимус в соцсети Х

Американский инженер и миллиардер Илон Маск принял решение об изменении имени профиля в социальной сети X, пишет ТАСС.

Теперь никнейм такой же, как название криптовалютных токенов в честь мемов из комикса Boy‘s Club, они действуют на ряде блокчейн-платформ. Фото Маска также изменилось на картинку лягушонка Пепе, одетого в доспехи древнеримского легионера, в руках которого игровой джойстик в руках.

Данные портала CoinGecko свидетельствуют о том, что стоимость криптовалюты Kekius Maximus в течение суток поднялась на 750,8%, достигнув 0,11 доллара США.