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ИГИЛ подтверждает причастность к нападению на поезд в Германии

19 июля 2016 16:49
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Новости Германии. «Исламское государство» подтвердило свою причастность к нападению на пассажиров поезда в Германии.

Экстремисты заявили, что 17-летний выходец из Афганистана, который набросился на людей с ножом и топором, отозвался на призыв «совершать нападения в странах крестоносцев, которые борются с ИГИЛ».

Кого-либо убить юноша не смог, но четверых ранил, причем, серьезно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

А после того, как преступник отказался отдавать «оружие возмездия» его ликвидировал спецназ.

# Исламское Государство

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