ИГИЛ подтверждает причастность к нападению на поезд в Германии

Новости Германии. «Исламское государство» подтвердило свою причастность к нападению на пассажиров поезда в Германии.

Экстремисты заявили, что 17-летний выходец из Афганистана, который набросился на людей с ножом и топором, отозвался на призыв «совершать нападения в странах крестоносцев, которые борются с ИГИЛ».

Кого-либо убить юноша не смог, но четверых ранил, причем, серьезно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А после того, как преступник отказался отдавать «оружие возмездия» его ликвидировал спецназ.