Прямой эфир

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке

03 ноября 2017 19:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К событиям в мире. «Исламское государство» подтвердило свою причастность к теракту в Нью-Йорке. Также экстремисты в открытом письме заявили, что Саипов – один из солдат халифата, который готовил нападение долгое время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что полиция задержала преступника и направила под стражу. 31 октября мигрант из Узбекистана задавил насмерть восемь человек и ранил еще тринадцать. В телефоне и доме где проживал террорист, ФБР нашли большое количество материалов исламского государства. А заключенный попросил повесить флаг группировки у него в камере. Американские власти выступают за смертную казнь Саипова.

# Теракт в США

Другие новости рубрики

Все новости
В московском кафе неизвестный устроил стрельбу: между посетителями возник конфликт
03 ноября 2017 13:38

В московском кафе неизвестный устроил стрельбу: между посетителями возник конфликт

В Чикаго в кафе ворвался неизвестный в маске и открыл стрельбу: 1 человек погиб
03 ноября 2017 11:06

В Чикаго в кафе ворвался неизвестный в маске и открыл стрельбу: 1 человек погиб

Инаугурация избранного президента Кыргызстана состоится 24 ноября
03 ноября 2017 10:58

Инаугурация избранного президента Кыргызстана состоится 24 ноября