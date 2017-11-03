ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке

К событиям в мире. «Исламское государство» подтвердило свою причастность к теракту в Нью-Йорке. Также экстремисты в открытом письме заявили, что Саипов – один из солдат халифата, который готовил нападение долгое время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что полиция задержала преступника и направила под стражу. 31 октября мигрант из Узбекистана задавил насмерть восемь человек и ранил еще тринадцать. В телефоне и доме где проживал террорист, ФБР нашли большое количество материалов исламского государства. А заключенный попросил повесить флаг группировки у него в камере. Американские власти выступают за смертную казнь Саипова.