Отёчность ног нельзя игнорировать! Врач посоветовал процедуру, которая поможет избавиться от этого состояния

Отечность ног – это проблема, знакомая многим. Проявляется она в виде увеличения объема нижних конечностей, что приводит к дискомфорту и даже болевым ощущениям.
Отечность ног – это проблема, знакомая многим. Проявляется она в виде увеличения объема нижних конечностей, что приводит к дискомфорту и даже болевым ощущениям.
Сергей Перепелица, врач-хирург медицинского центра «Нордин»:
Что подразумевают под флебопатией? Это состояние, когда пациента беспокоит чувство тяжести в голенях к концу рабочего дня, быстрая утомляемость ног, отечность стоп и голеней. Все эти состояния, если развиваются при отсутствии заболеваний вен и лимфатической системы, называются флебопатиями.
Одна из частых причин отечности – задержка жидкости в организме. Это может происходить из-за неправильного питания, недостатка подвижности, а также существующих заболеваний.
Современный образ жизни, который включает длительное сидение за столом или стояние на одном месте, также приводит к застою крови в венах ног и, как следствие, к отечности.
Сергей Перепелица:
Отеки ног – это состояние при многих заболеваниях. Конечно, чаще всего это варикозное заболевание, посттромботические поражения венозного русла, это лимфостазы, различные виды флебопатии.
Почки и печень играют важную роль в регулировании объема жидкости в организме. Нарушения их функций могут приводить к накоплению избыточной жидкости, что также вызывает отечность ног. Еще одна причина – гормональные колебания у женщин, особенно в период беременности. Изменения в уровнях прогестерона и эстрогена могут влиять на баланс жидкости.
Сергей Перепелица:
Длительные авиаперелеты, когда пассажир находится более 6 часов в неподвижном состоянии при перепаде атмосферного давления. Все эти неприятные ощущения и явления можно достаточно эффективно ликвидировать путем назначения комбинированного лечения. Как правило, это компрессионная терапия и медикаментозная терапия, путем назначения вено- и лимфотоников.
Пациентам с отечностью рекомендуется скорректировать свое питание. Исключение из рациона соленой и острой пищи, а также сохранение водного баланса могут значительно снизить такой неприятный симптом. Постоянное напряжение и недостаток сна также могут усугубить проблему. Техники релаксации, такие как медитация или дыхательные практики, могут помочь снизить уровень стресса и улучшить общее состояние.
Сергей Перепелица:
Самый эффективный способ – это переменная компрессионная терапия, лимфомат. Суть методики заключается в том, что на ноги одеваются специальные чулки, состоящие из множества камер, создается перемежающаяся компрессия в чулке, начиная от кончиков пальцев, до бедра. Таким образом из ноги «сцеживается» межклеточная жидкость, лимфатическая жидкость, что приводит к достаточно стойкому эффекту.
При возникновении отеков рекомендуется обратиться к врачу-флебологу. Каждый случай требует индивидуального подхода, важно учитывать множество факторов, таких как причины возникновения, общее состояние здоровья пациента и сопутствующие заболевания. Не игнорируйте отеки, своевременное лечение может существенно улучшить качество жизни и предотвратить серьезные осложнения.
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