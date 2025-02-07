Отёчность ног нельзя игнорировать! Врач посоветовал процедуру, которая поможет избавиться от этого состояния

Отечность ног – это проблема, знакомая многим. Проявляется она в виде увеличения объема нижних конечностей, что приводит к дискомфорту и даже болевым ощущениям.

Сергей Перепелица, врач-хирург медицинского центра «Нордин»:

Что подразумевают под флебопатией? Это состояние, когда пациента беспокоит чувство тяжести в голенях к концу рабочего дня, быстрая утомляемость ног, отечность стоп и голеней. Все эти состояния, если развиваются при отсутствии заболеваний вен и лимфатической системы, называются флебопатиями.

Одна из частых причин отечности – задержка жидкости в организме. Это может происходить из-за неправильного питания, недостатка подвижности, а также существующих заболеваний.

Современный образ жизни, который включает длительное сидение за столом или стояние на одном месте, также приводит к застою крови в венах ног и, как следствие, к отечности.

Сергей Перепелица:

Отеки ног – это состояние при многих заболеваниях. Конечно, чаще всего это варикозное заболевание, посттромботические поражения венозного русла, это лимфостазы, различные виды флебопатии.

Почки и печень играют важную роль в регулировании объема жидкости в организме. Нарушения их функций могут приводить к накоплению избыточной жидкости, что также вызывает отечность ног. Еще одна причина – гормональные колебания у женщин, особенно в период беременности. Изменения в уровнях прогестерона и эстрогена могут влиять на баланс жидкости.

Сергей Перепелица:

Длительные авиаперелеты, когда пассажир находится более 6 часов в неподвижном состоянии при перепаде атмосферного давления. Все эти неприятные ощущения и явления можно достаточно эффективно ликвидировать путем назначения комбинированного лечения. Как правило, это компрессионная терапия и медикаментозная терапия, путем назначения вено- и лимфотоников.