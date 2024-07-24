Харрис опередила Трампа по результатам опросов

Вице-президент США Камала Харрис начала опережать экс-президента Штатов Дональда Трампа на 2% пункта после выхода действующего президент страны Джо Байдена из предвыборной гонки, пишет РИА Новости.

Согласно опросу, проведенному 22 и 23 июля агентством Reuters и компанией Ipsos, в поддержку Харрис выступают 44% респондентов, за Трампа – 42%.

Опрос проводился в формате онлайн. Были опрошены 1 241 взрослый житель Америки.

Ранее подобный опрос, проведенный 15 и 16 июля, показал, что Харрис и Трампа поддерживает равное количество респондентов – по 44%.