Прямой эфир

Харрис опередила Трампа по результатам опросов

24 июля 2024 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вице-президент США Камала Харрис начала опережать экс-президента Штатов Дональда Трампа на 2% пункта после выхода действующего президент страны Джо Байдена из предвыборной гонки, пишет РИА Новости.

Согласно опросу, проведенному 22 и 23 июля агентством Reuters и компанией Ipsos, в поддержку Харрис выступают 44% респондентов, за Трампа – 42%.

Опрос проводился в формате онлайн. Были опрошены 1 241 взрослый житель Америки.

Ранее подобный опрос, проведенный 15 и 16 июля, показал, что Харрис и Трампа поддерживает равное количество респондентов – по 44%.

# Международная политика # Дональд Трамп # Джо Байден # Камала Харрис

Другие новости рубрики

Все новости
Кулеба заявил, что Украина готова вести переговоры с РФ
24 июля 2024 09:50

Кулеба заявил, что Украина готова вести переговоры с РФ

В аэропорту Катманду загорелся самолёт непальской авиакомпании, 18 человек погибли
24 июля 2024 09:38

В аэропорту Катманду загорелся самолёт непальской авиакомпании, 18 человек погибли

Харрис опережает Трампа на 2% – соцопрос
24 июля 2024 08:20

Харрис опережает Трампа на 2% – соцопрос