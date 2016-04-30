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Хакеры «Исламского государства» выложили в сеть данные 3 тысяч жителей Нью-Йорка в качестве возможных целей

30 апреля 2016 11:03
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Новости США. Тысячи жителей Нью-Йорка оказались в опасности из-за действий хакеров связанных с террористической группировкой «Исламское государство». Взломщики не только выложили в сеть данные трёх тысяч жителей мегаполиса, но и призвали боевиков рассматривать этих людей в качестве целей. Со всеми, кто оказался в данном списке, уже связались полиция и агенты ФБР.

Отмечу, что это не первая атака хакеров  в США. Ранее в Интернет попали личные данные американских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Исламское Государство

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