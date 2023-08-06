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Гутерриш ни разу не упомянул США в своей речи, посвящённой жертвам бомбардировки Хиросимы

06 августа 2023 12:27
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Генсек ООН Антониу Гутерриш не упомянул США, виновную в бомбардировке Хиросимы, говоря о жертвах этого события, сообщает РИА Новости. В 1945 году США скинули атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, что привело к гибели большого количества людей.

На «Церемонии мира», приуроченной к годовщине трагедии, послание Гутерриша зачитал первый заместитель генерального секретаря Идзуми Накамицу.

Накамицу выступила с требованием ядерного разоружения, выражая озабоченность по поводу возрождения «ядерной тени» и беспокойство по причине желания некоторых стран создавать опасное оружие. Она отметила, что данный вид оружия недопустим, и сделала уничтожение ядерного оружия одним из приоритетов ООН.

# Международная политика # Антониу Гутерриш

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