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Грузовик протаранил автобусную остановку под Тель-Авивом

27 октября 2024 12:44
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В пригороде Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку, пострадали 37 человек. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовик протаранил автобусную остановку под Тель-Авивом-2

Некоторым оказали помощь на месте, другие попали в ловушку. Чтобы госпитализировать их, пришлось провести целую спасательную операцию. Людей придавило грузовиком. Полиция пока не назвала инцидент терактом. Но такая версия у правоохранителей тоже есть. 

В районе, где произошла авария, расположен штаб Моссада – разведслужбы Израиля. По официальной информации, водитель грузовика нейтрализован. Огонь по нему открыли гражданские лица, у которых при себе оказалось оружие.

# Авария

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