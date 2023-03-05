ГПК: 17 тысяч украинских военных сосредоточено на границе с Беларусью

К военно-политической обстановке у границ Беларуси. На неделе в Литву прибыло около 600 немецких военных и 240 единиц техники для участия в учениях Griffin Lightning, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

С сентября 2022 года в этой прибалтийской стране на постоянной основе дислоцируется передовой командный элемент немецкой бригады. А первые совместные учения с Вооруженными силами Литвы Германия провела в прошлом октябре. Тогда оценивалась готовность войск к оборонительным действиям. Тем временем в Украине (в Ровенской области) продолжают укреплять границу, где возводят новые фортификационные и инженерные сооружения, создают вторую линию противотанковых рвов. Для этого используют специальные бетонные конструкции – тетраэдры. По данным нашего ГПК, в районе белорусской границы Украина сосредоточила группировку из 17 тысяч военных.

Тем временем Глава МИД Эстонии предложил передать Киеву ядерное оружие. Это станет гарантией безопасности, если Украину не примут в НАТО, считает глава эстонской дипломатии. А генсек Альянса на неделе признал, что увеличение помощи Украине невозможно без риска эскалации. Но похоже, это на Западе волнует все меньше. Главное – поддерживать украинский конфликт, для этого ничего не жалко.

И на неделе Белый дом объявил о выделении в срочном порядке очередного транша Украине в размере 400 миллионов долларов. Помощь включает снаряды и ракеты из запасов Пентагона.