Глумление над 9 Мая, уголовные дела и оскорбления – как в Европе отметили День Победы?
Мы гордимся своим прошлым. Пусть в нашей летописи немало трагических страниц, но именно в суровые военные годы проявились отвага и героизм нашего народа. Советские воины не покорились врагу, отвоевали родную землю и дошли до Берлина, освобождая европейские города и страны от гнета гитлеровцев, о чем правительства этих государств, похоже, забыли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Моральное падение и неуважение к подвигу наших предков по всей Европе шокируют. Мэр Вильнюса вчера продемонстрировал циничное глумление над великим праздником в социальных сетях.
В Латвии 9 мая завели 36 дел в отношении людей, которые пели русские военные песни и вышли на улицы с победной символикой. Не отстает и Польша. 9 мая полицейские задержали мужчину, которые принес советский флаг на публичное мероприятие. Со стороны поляков в адрес парня полетели оскорбления, одна из женщин попыталась вырвать знамя из рук мужчины и била его. В конечном итоге флаг был силой конфискован сотрудниками полиции.
Подобное отношение показывает предвзятость полиции, которая, по-видимому, хочет возродить традиции времен гитлеровской оккупации. Я лишь хотел рассказать историческую правду, что именно Советский Союз освободил Польшу, спас наш народ от биологического истребления.
Не обошлось без абсурда и в Великобритании. В Лондоне провокаторы с флагами Украины пытались помешать возложению венков в честь 80-летия Победы к советскому военному мемориалу. Во время церемонии провокаторы выкрикивали оскорбительные фразы. Полицейские убрали их из толпы, однако с территории не вывели. В церемонии возложения принимали участие высокопоставленные чиновники стран СНГ.