Глумление над 9 Мая, уголовные дела и оскорбления – как в Европе отметили День Победы?

Мы гордимся своим прошлым. Пусть в нашей летописи немало трагических страниц, но именно в суровые военные годы проявились отвага и героизм нашего народа. Советские воины не покорились врагу, отвоевали родную землю и дошли до Берлина, освобождая европейские города и страны от гнета гитлеровцев, о чем правительства этих государств, похоже, забыли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Моральное падение и неуважение к подвигу наших предков по всей Европе шокируют. Мэр Вильнюса вчера продемонстрировал циничное глумление над великим праздником в социальных сетях.