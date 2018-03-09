Главой Европола впервые станет женщина

Новости Нидерландов. Европейское полицейское ведомство впервые в истории возглавит женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пост займет комиссар федеральной полиции Бельгии Катрин де Боль. Мандат прежнего главы – британца Роба Уэйнрайта – истекает в мае 2018 года. Исполнительный директор Европола назначается сроком на четыре года. Продлить полномочия можно только один раз.

Напомним, Европол борется с терроризмом, трансграничной преступностью, нелегальной торговлей оружием и наркоторговлей.