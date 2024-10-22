Хоккеисты «Юности» на выезде неожиданно проиграли «Лиде»

В экстралиге хоккеисты «Динамо-Молодечно» не без трудностей, но все же одержали волевую победу в овертайме над «Гомелем» со счетом 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юрий Чух, главный тренер ХК «Лида»:

В нашем исполнении неплохой первый период, забили гол. Но во втором периоде у нас где-то были расслабленные ситуации, где соперник нам забивал такие голы, которых и не должно быть. Третий период – собрались, поговорили с ребятами в раздевалке и вышли. Третий период, думаю, был лучшим в этой серии. Я просто пошутил: ребята, делаем 3:2, 3:3, 4:3, выигрываем в овертайме. И так все получилось, мы довольны.

«Юность» отстает от «Динамо-Молодечно» на четыре балла. Гродненский «Неман» одержал победу над «Локомотивом» – 3:1.