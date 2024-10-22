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Хоккеисты «Юности» на выезде неожиданно проиграли «Лиде»

22 октября 2024 10:38
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В экстралиге хоккеисты «Динамо-Молодечно» не без трудностей, но все же одержали волевую победу в овертайме над «Гомелем» со счетом 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Юности» на выезде неожиданно проиграли «Лиде»-1

Решающую шайбу забросил Тимофей Ковгореня. Дружина Игоря Руфа продолжает возглавлять турнирную таблицу – на ее счету 30 очков. Cтоличная «Юность» на выезде неожиданно проиграла «Лиде» в овертайме – 3:4. 

Хоккеисты «Юности» на выезде неожиданно проиграли «Лиде»-3

Игорь Руф, главный тренер ХК «Динамо-Молодечно»:
Основное время закономерно закончилось, ничейное. Овертайм мы забрали. Две команды рубились, играли хорошо, поэтому все плюс-минус закономерно.

Хоккеисты «Юности» на выезде неожиданно проиграли «Лиде»-5

Юрий Чух, главный тренер ХК «Лида»:
В нашем исполнении неплохой первый период, забили гол. Но во втором периоде у нас где-то были расслабленные ситуации, где соперник нам забивал такие голы, которых и не должно быть. Третий период – собрались, поговорили с ребятами в раздевалке и вышли. Третий период, думаю, был лучшим в этой серии. Я просто пошутил: ребята, делаем 3:2, 3:3, 4:3, выигрываем в овертайме. И так все получилось, мы довольны. 

«Юность» отстает от «Динамо-Молодечно» на четыре балла. Гродненский «Неман» одержал победу над «Локомотивом» – 3:1. 

# Хоккей

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