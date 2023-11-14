Прямой эфир

Глава офиса Зеленского Ермак назвал 2024 год решающим в украинском конфликте

14 ноября 2023 12:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что предстоящий год будет одним из ключевых в украинском конфликте. Об этом пишет РИА Новости.

Ермак отметил, что Украину ждет суровая зима,  суровая зима, и обратил внимание на потребность в вооружения, особенно в средствах ПВО. Он заверил, что украинские власти могут ответить за каждую единицу вооружения, полученного от Запада. Он сравнил украинский кризис с забегом на 100 метров, сказав, что Украина уже «пробежала 70 метров», но самое сложно в конфликте еще впереди.

# Международная политика # Андрей Ермак

Другие новости рубрики

Все новости
Guardian: миллионы британцев отключают холодильники ради экономии
14 ноября 2023 11:29

Guardian: миллионы британцев отключают холодильники ради экономии

При стрельбе в Техасе погиб малолетний ребёнок
14 ноября 2023 11:26

При стрельбе в Техасе погиб малолетний ребёнок

Финляндия может закрыть границу с Россией
14 ноября 2023 11:06

Финляндия может закрыть границу с Россией