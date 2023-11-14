Глава офиса Зеленского Ермак назвал 2024 год решающим в украинском конфликте

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что предстоящий год будет одним из ключевых в украинском конфликте. Об этом пишет РИА Новости.

Ермак отметил, что Украину ждет суровая зима, суровая зима, и обратил внимание на потребность в вооружения, особенно в средствах ПВО. Он заверил, что украинские власти могут ответить за каждую единицу вооружения, полученного от Запада. Он сравнил украинский кризис с забегом на 100 метров, сказав, что Украина уже «пробежала 70 метров», но самое сложно в конфликте еще впереди.