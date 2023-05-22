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Глава МАГАТЭ Гросси готовит соглашение по ЗАЭС на случай контрнаступления

22 мая 2023 06:53
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Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси разрабатывает проект соглашения по Запорожской атомной электростанции, чтобы обеспечить ее безопасность в случае контрнаступления ВСУ. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на  The Washington Post. 

План Гросси включает в себя несколько пунктов, пишет издание. Согласно соглашению главы МАГАТЭ, на территории ЗАЭС должен действовать запрет на нахождение там военной техники и военных, ведение боевых действий с территории атомной станции и в ее сторону. Также на ЗАЭС должна быть обеспечена безопасность: защищены все внешние линии электропередачи. Еще один пункт – контроль за соблюдением прописанных правил. 

В понедельник, 22 мая, появилась информация о том, что электроснабжение Запорожской АЭС переведено на дизельные генераторы из-за отключения ЛЭП. Причины произошедшего выясняются. Радиационный фон на территории атомной электростанции, а также в санитарно-защитной зоне находится в пределах нормы. 

# АЭС # Рафаэль Гросси

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