Глава МАГАТЭ Гросси готовит соглашение по ЗАЭС на случай контрнаступления

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси разрабатывает проект соглашения по Запорожской атомной электростанции, чтобы обеспечить ее безопасность в случае контрнаступления ВСУ. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

План Гросси включает в себя несколько пунктов, пишет издание. Согласно соглашению главы МАГАТЭ, на территории ЗАЭС должен действовать запрет на нахождение там военной техники и военных, ведение боевых действий с территории атомной станции и в ее сторону. Также на ЗАЭС должна быть обеспечена безопасность: защищены все внешние линии электропередачи. Еще один пункт – контроль за соблюдением прописанных правил.

В понедельник, 22 мая, появилась информация о том, что электроснабжение Запорожской АЭС переведено на дизельные генераторы из-за отключения ЛЭП. Причины произошедшего выясняются. Радиационный фон на территории атомной электростанции, а также в санитарно-защитной зоне находится в пределах нормы.