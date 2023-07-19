Глава Крыма Аксёнов сообщил об эвакуации жителей из-за ЧП на полигоне

Жителей четырех населенных пунктов Крыма эвакуируют из-за чрезвычайного происшествия на полигоне в Кировском районе, где случился пожар. Об этом проинформировал глава республики Сергей Аксенов, пишет РИА Новости.

Сообщается, что речь идет о временной эвакуации свыше двух тысяч человек. Работает оперативный штаб, на месте ЧП находятся представители спецслужб, написал Аксенов на своей странице в мессенджере.

Утром в понедельник, 17 июля, глава Крыма сообщил, что трасса «Таврида» перекрыта по причине возгорания на полигоне в Кировском районе.