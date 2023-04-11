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Глава комитета Госдумы РФ заявил, что мобилизацию в России пока не планируют

11 апреля 2023 09:25
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Планов по проведению новой волны мобилизации в Российской Федерации пока нет, она не планируется. Об этом заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

Он отметил, что предложенные изменения в системе воинского учета, в том числе электронные повестки, отношения к мобилизации не имеют, пишет РИА Новости. Вопросы мобилизации регулируются другими законами.

Сообщается, что в Госдуме во вторник, 11 апреля, планируется рассмотреть проект закона о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток. При этом обычные формы вручения повесток будут сохранены, электронные будут дублем, пояснил Картаполов.

# Армия

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