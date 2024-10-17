Глава Харьковской ВГА: решение об ударах ВСУ вглубь РФ уже принято

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев полагает, что уже принято окончательное решение о нанесении ударов Украиной по России дальнобойными орудиями НАТО, сообщает РИА Новости.

Он отмечает терпение русского народа, но при этом подчеркивает, что реакция будет быстрой и молниеносной, когда терпение закончится.

Ранее президент России Владимира Путин заявил, что прямое вмешательство западных стран в конфликт изменило бы его суть, и РФ вынуждена была бы принимать решения, основываясь на существующих угрозах. После пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что заявление главы государства дошло до адресатов.