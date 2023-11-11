Глава «Газпрома»: газ даже идёт в те страны, которые отказались от него

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что страны Европы, заявившие об уходе от российского газа, по-прежнему его получают. Об этом пишет РИА Новости.

Он не стал называть конкретные цифры, но особо подчеркнул, что газовые молекулы в трубопроводе не имеют национальной принадлежности.

Миллер отметил, что Россия осуществляет поставки газа в Баумгартен – крупнейший европейских хаб, откуда газ распространяется по другим странам ЕС. Это возможно благодаря транзиту через Украину.

Несмотря на утверждения ряда стран об отсутствии российского газа на их рынках, Миллер заявляет обратное. В 2022 года многие страны Европы лишились от «Газпрома» по различным причинам, в том числе и из-за невыполнения указа о расчетах в российских рублях. Однако российский газ по-прежнему поставляется в Европу через Украину и Турцию.