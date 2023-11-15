Гинцбург: завершены клинические испытания обновлённой вакцины от коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что обновленная вакцина «Спутник» может пойти в гражданский оборот с середины декабря, пишет РИА Новости.

Директор НИЦ рассказал, что клинические испытания вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» завершены. Если договоренности с Министерством здравоохранения РФ останутся в силе, в скором времени она войдет в гражданский оборот.

Другие варианты, например, «Спутник V» и вариант вакцины для детей, по словам Гинцбурга, в медицинские учреждения начнут поступать позднее.