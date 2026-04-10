Муковозчик: никто в ЕС не озабочен урожаем этого года. Чем еврокомиссары будут кормить свои народы?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Некоторые телодвижения наших соседей-прибалтов вызывают искреннее удивление. Скажем, в Эстонии цена на топливо достигла исторического максимума, но эстонцы не снимают своего предложения помочь США, а хоть бы даже и прямо в Ормузском проливе. Им неважно, что уже и просто доехать до тех мест, где воюют американцы, им стало неподъемно дорого.

Население Латвии, судя по последним опросам, оставляет свои автомобили ржаветь во дворах: «Около 23 % населения Латвии стали меньше ездить на собственных автомобилях», гласят официальные цифры. Теперь самокат, велосипед и лошадь с телегой – так выглядят латвийские дороги.

А литовцы вслед за немцами ввели единый «инфляционный час». В Германии цены на топливо можно менять только один раз в день, аккурат в полдень. А в Литве – в 10 часов утра. Видимо, как раз чуть меньше суток и надо, чтобы последние новости из Германии дошли до наших соседей.

Причем они, наши соседи-прибалты, даже не жалуются – они знают, что топливо у них будет дороже, чем у всех в Европе – раз. И что никто, абсолютно никто, в их сторону даже не обернется – два. Такова судьба санитарного кордона.

А в самой Европе никто, похоже, не озабочен (пока) урожаем этого года. Или следующего. Какими они будут? В условиях, когда складские запасы удобрений скоро закончатся, чем еврокомиссары собираются кормить свои народы?

Это ведь только французы могут легко есть лягушек и улиток, да еще и гордо запивать их шабли. Мол, это деликатес, это традиция. В то время как привычки сии появились сначала с банальной голодухи, а там и вошли в обиход.

К сверчкам же и прочим насекомым власти свое население пока еще не приучили: морщится Европа, рыло воротит. Опять же – пока. Только вот когда урожая без калийных и прочих удобрений не станет – как тогда будет?