Иран и США подходят к переговорам с непримиримыми позициями – эксперты

Первые с начала ближневосточного конфликта переговоры Ирана и США в Исламабаде, намеченные на завтра, 11 апреля, обещают быть крайне напряженными или вовсе не состояться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистан уже вылетел вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Иран, по данным государственных СМИ, представят председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи. Однако, по данным Тегерана, они не намерены садиться за стол переговоров, пока Вашингтон не прекратит огонь в Ливане и не разблокирует иранские активы.

Всего за несколько дней до возможной встречи стороны обменялись жесткими заявлениями и ударами, а временное перемирие неоднократно нарушалось. Напомним, вечером 7 апреля президент США объявил о двухнедельной паузе в бомбардировках Ирана. Условием стало немедленное открытие Ормузского пролива иранской стороной. Израиль выразил согласие с решением, однако в тот же день разбомбил Ливан, регионального союзника Ирана. Сотни людей лишились жизни. Тегеран обвинил израильтян в срыве достигнутой паузы.

Глубокое историческое недоверие к США проистекает из неоднократных нарушений обязательств Штатами. Рабочая основа для переговоров была открыто подорвана еще до начала. В такой ситуации двустороннее прекращение огня является необоснованным.

В этой обстановке полного взаимного недоверия пакистанские посредники предложили компромиссного переговорщика. Им стал вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава американской делегации. Ранее он не участвовал в военных действиях против Ирана, что отвечает пожеланиям Тегерана. В иранской столице подозревают, что за мирными предложениями скрывается тот же сценарий, который уже трижды оборачивался войной.

Эксперты называют позиции сторон несовместимыми. Тегеран хочет контролировать Ормузский пролив совместно с Оманом и собирать с судов деньги на восстановление страны. Иран требует прекратить атаки США и Израиля, выплатить компенсации, снять санкции и закрепить сделку необратимой резолюцией Совбеза ООН. Иран, как и прежде, настаивает на мирном обогащении урана. США ответили списком из 15 пунктов, в котором требуют полного ядерного разоружения Ирана, ограничения ракетной программы, а также любой поддержки союзников Тегерана в регионе.

Али Никзад, заместитель спикера парламента Ирана:

15 пунктов Трампа показывают лицемерие Америки. Трамп сказал, что он победит, независимо от результата, но ведь так не бывает. Он думает, что если США не смогут одержать победу, то он может сказать, что ведет с кем-то переговоры. Это смешно, учитывая что Трамп учился в университете Лиги плюща и имеет степень.

Так называемая дипломатия «Твиттера» показала, что поражение одной стороны ныне не является условием победы другой. Ее штампуют пресс-службы, а не добывают на поле боя. Трамп уже отрапортовал о великой виктории над Ираном. В Тегеране ответили тем же. Но, по сути, все осталось на прежних позициях.

Эксперты сходятся во мнении, что даже при самом удачном раскладе переговоры займут не один раунд, а шансов на сделку на условиях Вашингтона практически нет.