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Германия разгромила Боснию и Герцеговину в игре Лиги наций УЕФА

17 ноября 2024 08:52
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Футболисты сборной ФРГ переиграли команду Боснии и Герцеговины в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА, пишет РИА Новости.

Встречу принял Фрайбург. Финальный счет – 7:0  пользу «орлов». В рагромном матче отличились Флориан Вирц (на 50-й и 57-й минутах), Тим Кляйндинст (на 23-й и 79-й минутах), Джамал Мусиала (в ходе 2-й минуты), Кай Хаверц (на 37-й), Лерой Сане (на 66-й).

Немцы с 13 очками гарантировали для себя первое место в своем квартете, а также проход в 1/4 финала. А «драконам» с 1 очком сулит переход в лигу B.

# Футбол

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