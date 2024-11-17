Германия разгромила Боснию и Герцеговину в игре Лиги наций УЕФА

Футболисты сборной ФРГ переиграли команду Боснии и Герцеговины в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА, пишет РИА Новости.

Встречу принял Фрайбург. Финальный счет – 7:0 пользу «орлов». В рагромном матче отличились Флориан Вирц (на 50-й и 57-й минутах), Тим Кляйндинст (на 23-й и 79-й минутах), Джамал Мусиала (в ходе 2-й минуты), Кай Хаверц (на 37-й), Лерой Сане (на 66-й).

Немцы с 13 очками гарантировали для себя первое место в своем квартете, а также проход в 1/4 финала. А «драконам» с 1 очком сулит переход в лигу B.