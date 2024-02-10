Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Североатлантический альянс быть готовым к долгосрочному конфликту с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Welt.

По его словам, НАТО не стремится к войне, но необходимо подготовиться к возможной конфронтации. По мнению Столтенберга, лучшей защитой является поддержка Украины и инвестирование в военные структуры НАТО. Он предлагает также расширить индустриальную базу стран Альянса и повысить заказы для оборонных компаний Европы.

С другой стороны, Москва считает, что НАТО нацелено на противостояние и расширение блока. Это не повысит безопасность Европы. В Кремле подчеркивают, что российская сторона не несет угрозы для государств Альянса, но будет предпринимать ответные шаги в ответ на угрожающие ее интересам действия. Россия открыта для диалога, однако при этом требует равных прав и отказаться от политики милитаризации континента.

Кремль также заявляет, что военная поддержка Украины со стороны Запада приводит лишь к эскалации конфликта, а транспорт с вооружением превращается в легитимную цель для российской армии.