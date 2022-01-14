Генпрокуратура Казахстана возбудила 494 уголовных дела после беспорядков и терактов в Алматы

Новости Казахстана. По данным Генпрокуратуры Казахстана, за правонарушения, совершенные в период режима ЧП, составлено почти 7 000 протоколов о возбуждении административных производств, к различным видам административной ответственности привлечены почти 5 000 нарушителей, в том числе арестованы почти 2 000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.