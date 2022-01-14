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Генпрокуратура Казахстана возбудила 494 уголовных дела после беспорядков и терактов в Алматы

14 января 2022 07:14
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Новости Казахстана. По данным Генпрокуратуры Казахстана, за правонарушения, совершенные в период режима ЧП, составлено почти 7 000 протоколов о возбуждении административных производств, к различным видам административной ответственности привлечены почти 5 000 нарушителей, в том числе арестованы почти 2 000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура Казахстана возбудила 494 уголовных дела после беспорядков и терактов в Алматы-1

Следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дела, в том числе 44 – по актам терроризма, 34 – по массовым беспорядкам, 15 – по статье «убийство».

Тем временем миротворческая миссия ОДКБ выполнена. Контингент начал процедуру выхода из страны.

Генпрокуратура Казахстана возбудила 494 уголовных дела после беспорядков и терактов в Алматы-4

Генсек ОДКБ: даже просто прибытие миротворцев в Казахстан отрезвило горячие головы, сорвало замыслы. Подробнее здесь.

# Протесты в Казахстане # Фотофакт

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