Генпрокуратура Казахстана возбудила 494 уголовных дела после беспорядков и терактов в Алматы

Новости Казахстана. По данным Генпрокуратуры Казахстана, за правонарушения, совершенные в период режима ЧП, составлено почти 7 000 протоколов о возбуждении административных производств, к различным видам административной ответственности привлечены почти 5 000 нарушителей, в том числе арестованы почти 2 000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дела, в том числе 44 – по актам терроризма, 34 – по массовым беспорядкам, 15 – по статье «убийство».
Тем временем миротворческая миссия ОДКБ выполнена. Контингент начал процедуру выхода из страны.
Генсек ОДКБ: даже просто прибытие миротворцев в Казахстан отрезвило горячие головы, сорвало замыслы. Подробнее здесь.