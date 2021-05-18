Генассамблея ООН проведёт заседание по ситуации на Ближнем Востоке 20 мая

Напряженность на Ближнем Востоке не спадает. Сирены воздушной тревоги сработали 18 мая в трех крупных городах Израиля. В результате обстрела приграничных районов страны погибли два человека, еще семеро получили осколочные ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из сектора Газа за сутки было выпущено около 90 ракет. В ответ истребители еврейского государства атаковали десятки военных объектов ХАМАС. Массированный удар нанесен по подземным и наземным установкам для запуска ракет. На сектор Газа израильские истребители сбросили 110 управляемых бомб.

Ежедневно растет число жертв. Во время эскалации конфликта погибли свыше 230 палестинцев, более 6 000 получили ранения. В секторе Газа разрушено свыше 130 зданий, десятки школ и больниц. Ущерб, нанесенный этой территории, приблизился к 150 миллионам долларов. Израильская сторона сообщает о 10 жертвах, включая двоих детей. Сотни ранены.